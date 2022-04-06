Москва передала инвестору первый участок по льготной ставке в один рубль

В Москве приступили к реализации программы по предоставлению участков в аренду по льготной цене. Подписан первый договор на срок пять лет со стоимостью один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В городе оперативно принят целый комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них — предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за один рубль в год. Получить участок по льготной ставке можно при строительстве производственных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Первый договор уже подписан, инвестор возведет инженерный корпус, там будет создано порядка 460 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что ставка будет сохраняться в течение всего времени возведения объекта. Сейчас идет работа по заключению пяти аналогичных договоров.

Участок, о котором идет речь, расположен в районе Нагатино-Садовники. На его территории построят инженерный корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Объект станет частью научно-производственного предприятия, которое занимается разработками электронных компонентов — в том числе для автомобильной отрасли, а также проектированием и производством высокотехнологичных систем.

При этом землю под реализацию проекта инвестору передают без торгов, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Только в прошлом году было одобрено 16 таких проектов. В результате этого в столице появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие важные объекты», — рассказал Овчинский.

Также среди льгот для инвесторов — возможность компенсации части процентных ставок по кредитам. На эти цели направлено 10 миллиардов рублей от правительства города Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столько же фонд получил на компенсацию ставок по кредитам промышленникам для пополнения оборотных средств и выплаты зарплаты, а также покупку оборудования и реализацию инвестпроектов.

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