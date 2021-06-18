Москва отменила режим нерабочих дней с 21 июня

Все жители Москвы с понедельника точно выходят на работу. Мэр города Сергей Собянин указом отменил режим нерабочих дней.

«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей», — написано в указе, подписанном Сергеем Собяниным.

С уходом выходных дней не заканчиваются дополнительные ограничения, которые были введены в столице в июне. Сергей Собянин продлил их до 29 июня включительно. Также с 19 июня начнется эксперимент с точками, свободными от коронавируса.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом в столице мэр Москвы Сергей Собянин после длинных июньских выходных объявил о продолжении отдыха. Выходные должны продлиться до 20 июня. В эти же дни ужесточили антиковидные меры.

В Москве и Московской области объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий населения. Среди них оказались работники торговли и сферы услуг.