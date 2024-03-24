Общество 24 марта 2024, 19:57 Москва открыла центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в теракте Пресс-служба губернатора Московской области

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В Москве начал работать центр приема заявлений по выплатам пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

Он расположен по адресу: Краснопрудная улица, дом 13. Время работы с 08:00 до 20:00 ежедневно. Контактный телефон: 8 499 975-23-33.

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По нему можно узнать подробности по вопросам получения выплат.

В департаменте подчеркнули, что для жителей Москвы организованы горячая линия по телефону 8 (495) 870-44-44.

В Московской области можно обратиться в центр помощи по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1. Контактный телефон: 122, гудок, 0 или в отделение соцзащиты по месту жительства. Для жителей Подмосковья также работает горячая линия социальной защиты области по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.