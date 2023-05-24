Общество 24 мая 2023, 15:07 Москва оплатит летний отдых детям в сложной жизненной ситуации Ракова: 4 тысячи детей отдохнут летом за счет московского бюджета Сайт мэра и правительства Москвы

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Летний отдых четырех тысяч детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2023 году организуют за счет городского бюджета. Об этом АГН «Москва» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программу запустили специально для горожан, нуждающихся в социальной поддержке: многодетных и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

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«Для этих категорий москвичей мы приобретем путевки в лагеря и санатории Подмосковья и Краснодарского края», — добавила Ракова.

Кроме того, по словам чиновницы, летом в Москве заработает профориентационный проект стажировок для подростков. Ребятам из проблемных семей помогут с выбором профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об организации летнего отдыха детей участников СВО.