Общество 15 июня 2023, 18:44 Москва обновила температурный максимум года Синоптик Леус: температура в Москве поднялась до 26,3 градуса, обновив максимум года РИА «Новости»

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Москва обновила температурный максимум года, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В 15:00 на главной метеостанции столицы на ВДНХ воздух прогрелся до +26,3 градуса.

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В пятницу в Москве ожидается +27...+29 градусов, в Подмосковье — +25...+30 градусов.

В субботу днем в центре столицы будет +26...+28 градусов. В воскресенье температура понизится до +23...+25, возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели столбик термометра опустится еще на один-два градуса до +21...+26 градусов. В конце недели можно ожидать грозы.