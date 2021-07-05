Политолог Константин Калачев прокомментировал сообщение о том, что кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас выступил с территориальными претензиями к России. Специалиста процитировало ИА НСН.

Пыллуаас сказал, что Тартуский мирный договор, который заключили Россия и Эстония в 1920 году, все еще действует.

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — заявил политик.

По мнению Калачева, подобные заявления объясняются желанием хайпануть и напомнить о себе, создав тем самым информационный повод. Специалист заметил, что слова Пыллуааса не имеют к реальной политике никакого отношения.

«Все это рассчитано на часть эстонской аудитории, причем небольшую, потому что большинство эстонцев вряд ли имеют территориальные претензии к России. Но для кандидата в президенты Эстонии все реклама, кроме некролога. <…> Москва никак не должна реагировать», — подчеркнул Калачев.