Москва не станет закрывать ночные заведения после рекомендации Роспотребнадзора

В Москве пока не собираются закрывать ночные развлекательные заведения, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом заявила глава пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенькова.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время», — заявила она.

Эта мера позволяет контролировать поток людей в ночные клубы и другие заведения. В случае, если кто-то из посетителей заболел, у властей есть возможность отследить такие случаи.

Кроме того, в столице фиксируется снижение динамики роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.