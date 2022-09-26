Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе инспекции по ДСНВ | 360°

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Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе инспекции по ДСНВ

МИД РФ: Россия не может перейти на односторонние уступки США в вопросе инспекции по ДСНВ

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Россия не может перейти на односторонние уступки США в вопросе инспекции по Договору по сокращению ступеней наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в эфире Первого канала.

Он выразил надежду, что диалог по этой теме будет продолжен.

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«Российская Федерация продолжает диалог по конкретике Договора по СНВ. <…> Но мы не можем идти на односторонние уступки Вашингтону. Мы должны действовать строго паритетно, и нам нужно, чтобы наши возможности проводить соответствующие инспекции американской территории были надежно обеспечены», — сказал замглавы МИД РФ.

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Рябков указал на проблемы, которые связаны с тем, что США попробовали в одностороннем порядке провести инспекцию объектов РФ, подлежащих такого рода мероприятиям согласно ДСНВ.

«Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему, я рассчитываю, будет продолжен», — подчеркнул дипломат.

Рябков обратил внимание, что контакты между США и РФ «по разным линиям сохраняются» и «эта работа носит системный характер». Он указал на отсутствие стремления с американской стороны «пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями».

США

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