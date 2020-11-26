Москва не будет закрывать метро в новогоднюю ночь

Градоначальник отметил, что это пока только предварительная информация.

«Пока мы таких решений не приняли. Надеемся, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой», — заявил он.

Для того, чтобы не создавать в подземке ажиотажа, студенческие проездные разблокировать не будут. Мэр напомнил, что ограничение на льготу для студентов вводили, чтобы они не ездили на учебу и оставались дома. Но большинство пользовалось проездными в любое время без ограничений.

«Мы не можем раскрыть проездные социальные карты, льготные карты, потому что это кратно увеличит сразу поездки на общественном транспорте, нагрузит дополнительным количеством пассажиров, увеличит дополнительно риски», — отметил мэр Москвы.

Власти российской столицы уже объявили о том, что праздничных концертов, гуляний и традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году не будет. Однако гулять по городу во время новогодних каникул жителям никто не запретил.