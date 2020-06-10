Москва на второй день после отмены пропусков встала в пробках

Пробки вернулись в Москву на второй день после отмены самоизоляции и цифровых пропусков. Вечером 10 июня столица встала в восьмибалльных заторах.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

По состоянию на 18:00, загруженность московских дорог составляет восемь баллов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», в столице произошло около десятка ДТП. Самые сильные заторы в центре города. Движение по Садовому и Третьему транспортному кольцам сейчас медленное.

Ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась, поэтому московские власти решили приступить к первому этапу ослабления ограничений, которые ввели в конце марта. 9 июня отменили режим самоизоляции. Для передвижения по городу на общественном и личном транспорте больше не нужен электронный пропуск.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снятие некоторых ограничений не означает отмену масочного режима. Он по-прежнему действует во всех российских регионах.