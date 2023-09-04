Общество 04 сентября 2023, 11:08 Москва компенсирует венчурным инвесторам 50% вложений в стартапы Мэр Москвы Собянин объявил о новой мере финансовой помощи венчурным инвесторам Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве ввели новые меры поддержки венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно утвержденному порядку, венчурные инвесторы, вкладывая средства в проекты начинающих предпринимателей, участвующих в Московском инновационном кластере, смогут получить городскую субсидию в размере 50% от суммы своих инвестиций, но не более чем сумма НДФЛ, которую они уплатили за последние три года.

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Поддержка будет предоставляться при выполнении определенных условий: включение участника кластера, получающего инвестиции, в реестр стартапов и технологических компаний, ограничение доли участия каждого из юридических лиц в уставном капитале до 50%, а также требование ограничения доли участия инвестора в уставном капитале до 15% в течение предыдущих 12 месяцев перед подачей заявки.

Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант — до 10 миллионов рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей. Сергей Собянин Мэр Москвы

В 2022 году в Москве заключили 121 сделку на сумму 660,2 миллиона долларов. Однако из-за санкций начинающие предприниматели потеряли доступ к зарубежным венчурным фондам, поэтому отечественные инвесторы обрели стратегическую значимость. В январе-июле 2023 года доля бизнес-ангелов в сделках ранних стадий составляла 90%, а на сделки с их участием пришлось 73,3% объема венчурных инвестиций в Москве.

Ранее прием заявок на субсидирование закупки оборудования начался в Подмосковье.