Москва и Сочи восстановились всего на 42% после ослабления ограничений

Пока полностью к прежней жизни не вернулся ни один город. Лидерами рейтинга стали Новокузнецк, который восстановился уже на 88%, Набережные Челны (85%), Кемерово и Магнитогорск (84%). Рейтинг компания 2ГИС составил на основе активности своих пользователей.

Москва и Сочи еще не восстановились даже наполовину. Показатель городов — 42%. Местные власти не спешат со снятием всех ограничений. Столица с начала пандемии стала центром разгула инфекции. Количество выявленных случаев COVID-19 в Москве в разы больше, чем в других населенных пунктах России.

Власти мегаполиса продлили режим жестких ограничений до 14 июля, хотя к работе уже вернулись многие предприятия. С 1 июня жители Москвы смогут гулять в парках без пропуска, но обязательно в маске и перчатках. Выйти из дома в любое время пока не получится. Чтобы не нарваться на штраф, нужно уточнить свою очередь.