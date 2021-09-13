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    13 сентября 2021, 15:14

    Москва и Сеул будут сотрудничать в сфере инноваций

    Полина Гребенщикова

    Агентство инноваций Москвы, входящее в структуру городского департамента предпринимательства и инновационного развития, заключило партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz в Сеуле. Об этом написало ИА НСН.

    Москва и Сеул будут сотрудничать в сфере инноваций

    Соглашение предполагает обмен опытом и реализацию совместных проектов, южнокорейские стартапы будут тестироваться в российской столице. А выпускники проекта «Московский акселератор» будут задействованы в городских программах в Сеуле.