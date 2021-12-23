Москва и Санкт-Петербург вышли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург покинули топ-10 рейтинга городов мира по росту цен на жилье Global Residential Cities Index. По итогам III квартала 2021 года российская столица опустилась с пятой на 20-ю строчку рейтинга, Петербург же переместился с восьмого на 15-е место. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные отчета международной консалтинговой компании Knight Frank.

Недвижимость в Москве за год прибавила в цене 22,1%. Этот показатель в 2020 году равнялся 28,8%. К концу года, как отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков, темп роста стоимости стал медленнее и на первичную недвижимость, и на «вторичку».

В Санкт-Петербурге в III квартале цены взлетели на 24,5% в годовом выражении.

По итогам III квартала топ-3 городов составили турецкий Измир (+34,8%), новозеландский Веллингтон (33,5%) и американский Финикс (33,1%).

В начале декабря израильский Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира. На втором месте оказались Париж и Сингапур, после — Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В общей сложности в рейтинге оказались 173 города. Исследователи составили его, проанализировав стоимость 50 тысяч товаров.