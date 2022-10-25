Москва и Подмосковье пережили самую холодную ночь с начала осени | 360°

Общество 25 октября 2022, 09:20 Москва и Подмосковье пережили самую холодную ночь с начала осени Синоптик Леус: ночь на 25 октября стала для Москвы самой холодной с начала осени РИА "Новости"

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Ночь на 25 октября стала самой холодной с начала осени для Москвы и Санкт-Петербурга. В столице температура упала до -2,1 градуса, а в Подмосковье зафиксировали даже -6,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Эксперт пояснил, что воздушные массы начали активно остывать на фоне антициклональной и относительно малооблачной погоды.

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В Санкт-Петербурге, на главной метеостанции, температура упала до нуля. В Ленинградской области местами подморозило до -8 градусов. Но уже в среду, 26 октября, погода в северо-западных регионах страны изменится, потеплеет до +10. Изменения принесет атмосферный фронт с дождями. Столице предстоит еще одна морозная ночь, теплеть начнет только к четвергу-пятнице, добавил синоптик.

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В некоторые регионы страны уже пришла настоящая зима. К примеру, в Якутии 25 октября синоптики прогнозируют сильный ветер и метель.