Москва и Подмосковье обменяются имуществом для эффективного использования в интересах жителей

Москва и Подмосковье проведут инвентаризацию территорий. Столица и область передадут друг другу имущество для его более эффективного использования интересах жителей регионов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совместный анализ всех данных позволит определить объекты, которые регионы передадут в собственность друг друга. Работы проведут в соответствии с соглашением о взаимодействии.

«В рамках заключенного соглашения планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность. Это позволит более эффективно использовать данные объекты, вовлекая их в хозяйственный оборот: своевременно ремонтировать, строить нужные для конкретного района сооружения на переданных земельных участках. Развивая таким образом социальную, инженерно-коммунальную и транспортную инфраструктуру Московской агломерации, мы сможем значительно повысить качество жизни граждан», — уточнил Владимир Ефимов.

Соглашение, которое позволит провести инвентаризацию, подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман и министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Подписанное соглашение позволит обеспечить единый порядок выявления, учета, оформления и использования имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности. В частности, взаимодействие Москвы и Московской области предусматривает совместную деятельность по межеванию и кадастровому учету объектов недвижимости, изменению категории земельных участков, установлению и изменению вида их разрешенного использования, а также разработке проектов планировки территории», — пояснил Максим Гаман.

В Подмосковье находятся объекты, которые принадлежат столице, но фактически ей не используются. Среди них: дороги, тротуары, инженерная инфраструктура, капитальные объекты. Также и Московской области принадлежит имущество на территории Москвы. Это также дороги и инженерно-коммунальная инфраструктура, социальные объекты.

За прошлый год Москва и Подмосковье передали друг другу целый ряд имущества. Это помогло улучшить качество его обслуживания, тем самым повысить комфорт жителей.

«Правительство Москвы и правительство Московской области связывают давние продуктивные отношения. В частности, уже в 2020 году в собственность Москвы переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с девятью гектарами земли и 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы. В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа. В собственность подмосковных муниципальных образований Москва передала два земельных участка и 19 объектов недвижимости в городских округах Истра, Домодедово, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Талдомский, Раменский и Дмитровский», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.