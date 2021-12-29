Москва и Петербург оказались самыми тревожными регионами России

В 2021 году Москва и Санкт-Петербург достигли наивысших показателей по уровню тревожности. Невосприимчивыми к фобиям признали Ингушетию и Чечню.

Исследование провели эксперты аналитического департамента КРОС, сообщил РБК. Они разделили регионы на три группы, назвав их в соответствии с восприимчивостью к проблемам и страхам встревоженными, уравновешенными и невозмутимыми.

Тревожными признали Москву, Санкт-Петербург и Вологодскую область. В эту же группу попали Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

Среди уравновешенных специалисты назвали Курскую, Калининградскую и Калужскую области. К ним отнесли Татарстан, Забайкальский край и Волгоградскую область вместе с Тульской. Упомянули и ЯНАО, Тверскую и Иркутскую области.

Список невозмутимых возглавили Ингушетия и Чечня, следом идут Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Якутия. В категорию также включили Дагестан, Чукотку, Адыгею, Сахалинскую область и Калмыкию.

Аналитики уточнили, что в Москве и Санкт-Петербурге тревогу в основном вызывала пандемия коронавируса. В Вологодской области ситуацию усугубил рост цен, а в Пермском крае — увеличение числа жестоких преступлений.