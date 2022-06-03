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    03 июня 2022, 16:51

    Москва и Луганск стали городами-побратимами

    Собянин: Москва и Луганск стали городами-побратимами

    Александр Блинов

    Москва и Луганск стали городами-побратимами. Об этом во время рабочей поездки в ЛНР объявил московский мэр Сергей Собянин. Видео с церемонии опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

    Собянин в пятницу прибыл в Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и руководителем городской администрации Манолисом Пилавовым.

    «Сегодня города Луганск и Москва стали городами-побратимами», — объявил Собянин.

    Руководители правительств Москвы и ЛНР подписал соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

    «Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, создания здесь нормальной, мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, улично-дорожной сети. Работы большие, масштабные, но я уверен, у нас все получится — совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и, конечно, при поддержке жителей», — сказал Собянин.

    Ранее городами-побратимами также стали Санкт-Петербург и Мариуполь, писала «Газета.ru».