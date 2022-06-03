Москва и Луганск стали городами-побратимами. Об этом во время рабочей поездки в ЛНР объявил московский мэр Сергей Собянин. Видео с церемонии опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

Собянин в пятницу прибыл в Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и руководителем городской администрации Манолисом Пилавовым.

«Сегодня города Луганск и Москва стали городами-побратимами», — объявил Собянин.

Руководители правительств Москвы и ЛНР подписал соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, создания здесь нормальной, мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, улично-дорожной сети. Работы большие, масштабные, но я уверен, у нас все получится — совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и, конечно, при поддержке жителей», — сказал Собянин.

Ранее городами-побратимами также стали Санкт-Петербург и Мариуполь, писала «Газета.ru».