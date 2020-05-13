Москва готова к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии

Столица на данный момент отвечает всем требованиям для первого этапа снятия ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией. Такое заявление сделал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ситуация динамично меняется каждый день… На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — отметил Шапошников в эфире телеканала «Звезда», отвечая на вопрос о готовности Москвы к постепенному выходу из карантина.

По его словам, существует три этапа отмены самоизоляции. Первый допускает занятия спортом и прогулки на улице, а также прогулки с детьми и открытие некоторых магазинов. Второй этап предполагает открытие ресторанов с ограничением на количество посетителей и открытие образовательных учреждений.

На последнем этапе открываются все общественные места при соблюдении социальной дистанции, а также все магазины и заведения общепита без ограничения на число посетителей.

Шапошников напомнил, что пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями должны будут оставаться дома до третьего этапа.

«На сегодняшний момент, конечно, москвичи, и вообще это касается всех граждан России старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания типа астмы, заболеваний легких или еще какие-то, они пока остаются дома, все-таки необходимо еще подождать», — заключил Шапошников.