Общество 01 декабря 2023, 13:06 Москва частично возместит убытки организаторам туров для пожилых Организаторы туров для пожилых получат компенсацию в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Туроператоры смогут получить грант на частичное возмещение затрат, связанных с организацией туров для путешественников «серебряного» возраста, которые совершили поездки в период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Об этом сообщил столичный комитет по туризму.

Участниками программы смогут стать туроператоры, включенные в реестр турагентов не менее чем за год до подачи заявления на получение гранта. Они получат компенсацию за организацию поездки длительностью минимум два дня с проживанием туристов в гостиницах категории от трех звезд и выше. Размер выплаты может увеличиваться в зависимости от продолжительности пребывания людей в Москве и категории отеля.

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Минимальный размер компенсации составит 1000 рублей на одного человека.

За получением грантов туроператоры должны будут обращаться в автономную некоммерческую организацию «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Прием заявок будет идти с 1 по 15 декабря.

В прошлом году общая сумма компенсаций туроператорам по этой грантовой программе превысила 7,1 миллиона рублей.

А в Подмосковье продлили прием заявок на конкурс на звание лучшей организации туриндустрии. Принять участие в нем теперь можно до 8 декабря.