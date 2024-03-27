Общество 27 марта 2024, 11:02 «Москва 24»: ветеринары удалили необычное образование на глазном яблоке мопса

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Столичные ветеринары провели необычную операцию на глазном яблоке щенка мопса. На слизистой оболочке выросла шесть, сообщила «Москва 24» со ссылкой на городской комитет ветеринарии.

Специалисты диагностировали у собаки редкое заболевание — дермоид склеры с прорастанием в латеральную часть роговицы. Среди последствий — пигментный кератит и даже слепота.

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Процедура по удалению образования прошла успешно. Через две недели животное полностью восстановилось.