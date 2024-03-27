27 марта 2024, 11:02
«Москва 24»: ветеринары удалили необычное образование на глазном яблоке мопса
Столичные ветеринары провели необычную операцию на глазном яблоке щенка мопса. На слизистой оболочке выросла шесть, сообщила «Москва 24» со ссылкой на городской комитет ветеринарии.
Специалисты диагностировали у собаки редкое заболевание — дермоид склеры с прорастанием в латеральную часть роговицы. Среди последствий — пигментный кератит и даже слепота.
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Процедура по удалению образования прошла успешно. Через две недели животное полностью восстановилось.
Собаки
Москва
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