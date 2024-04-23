Общество 23 апреля 2024, 12:31 «Москва 24»: средний чек на «шашлычный набор» увеличился на 11%

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По подсчетам российских аналитиков, в стране с начала года на 11% увеличился средний чек на «шашлычный набор». Об этом написала «Москва 24».

Покупка набора для приготовления шашлыка обойдется россиянину в 2917 рублей. Эта цифра на 11% выше прошлогодней. Мясо будет стоить около 679 рублей, мангал — 1402 рубля, комплект шампуров — 304 рубля.

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«Доля таких продаж в апреле превысила 20%, в то время как в прошлом году была на уровне 15%, — говорится в исследовании компании, которая занимается обработкой фискальных данных.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин призвал россиян покупать мясо в сетевых магазинах, чтобы сэкономить деньги. Он посоветовал отдавать предпочтение курице, а маринад готовить самостоятельно.