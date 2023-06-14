Общество 14 июня 2023, 14:12 «Москва 24»: чаще всего у москвичей встречается вторая положительная группа крови

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Самая распространенная группа крови среди москвичей — вторая положительная. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

По данным опроса, 23% жителей столицы вообще не знают, какая у них группа крови. А из тех, кто осведомлен, лидируют представители второй положительной.

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«23% участников исследования имеют первую положительную группу крови (I+), 11% — третью положительную (III+). Самой редкой группой крови у жителей Москвы является четвертая положительная (IV+)», — говорится в исследовании.

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