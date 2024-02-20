Общество 20 февраля 2024, 11:22 «Москва 24»: 23 Февраля Овен не обрадуется подарку в виде кружки, а Телец не оценит прыжок с парашютом

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Астролог Мария Шенберг в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, какие подарки не стоит дарить мужчинам, исходя из их знаков зодиака. По словам специалиста, Овны останутся не довольны, получив в виде подарка кружку, а Тельцам не понравится сертификат на прыжок с парашютом.

Близнецы не любят получать в подарок различные средства для ванны, а Раки не обрадуются подарку, сделанному из металла. Львам, как заметила специалист, не стоит дарить цветы, а Девы не любят большие подарки.

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Весы не оценят блестящие подарки, Скорпионы не будут в восторге от шарфов и шляп. Стрельцы не обрадуются мелкой канцелярии. Рыбам не стоит покупать пазлы и настольные игры, а Козероги могут огорчиться, получив в качестве подарка предмет одежды. Водолею не стоит дарить курсы личностного роста, добавила Шенберг.