Московскому ресторану грозит закрытие из-за нарушения антиковидных правил

Ресторан «Хищник Стейкs & Burgers» в Мещанском районе Москвы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Заведение общественного питания расположено по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 18/7.

Очередной рейд прошел в ночь на 23 января, сообщило РИА «Новости». Правоохранители узнали, что посетителям подавали напитки и еду после 00:00.

Согласно статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если появится информация о причинении вреда здоровью людей — до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, отметила «Газета.ru».

Ранее в столичном Balagan прошла закрытая вечеринка. За нарушение ковидных мер заведение ресторатора Татьяны Беркович может быть оштрафовано на миллион.

А в Кургане полицейские провели крупный рейд по барам и ресторанам. Они проверили 62 заведения. Два караоке-бара работали после 23:00. За административные нарушения были задержаны 15 посетителей. Еще в одном заведении алкогольные напитки продавались без лицензии.