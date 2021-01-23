Московскому ресторану грозит закрытие из-за нарушения антиковидных правил
Заведение общественного питания расположено по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 18/7.
Очередной рейд прошел в ночь на 23 января, сообщило РИА «Новости». Правоохранители узнали, что посетителям подавали напитки и еду после 00:00.
Согласно статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если появится информация о причинении вреда здоровью людей — до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, отметила «Газета.ru».
Ранее в столичном Balagan прошла закрытая вечеринка. За нарушение ковидных мер заведение ресторатора Татьяны Беркович может быть оштрафовано на миллион.
А в Кургане полицейские провели крупный рейд по барам и ресторанам. Они проверили 62 заведения. Два караоке-бара работали после 23:00. За административные нарушения были задержаны 15 посетителей. Еще в одном заведении алкогольные напитки продавались без лицензии.