Московскому региону предрекли теплую субботу

По данным синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ночью показатели могут опуститься до +5 градусов.

Ветер подует с юго-востока, он разгонится до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — около 759 миллиметров ртутного столба.

В Московской области столбик термометра покажет +15…+20 градусов. А в ночь на воскресенье, 4 октября, похолодает до +2.

Теплая погода продержится в европейской части России до 6–7 октября. На следующей неделе начнется похолодание. Для московского региона норма температуры для этого времени составляет +8 градусов. А значит, бабье лето закончится в Москве уже в понедельник, 5 октября, больше оно не вернется.

Однако переживать из-за холодов не стоит — отопление включили уже для всех социальных объектов в Подмосковье. Кроме того, батареи потеплели и в 95% многоквартирных домов.