Московскому региону пообещали жаркие выходные

В Москве и Подмосковье в грядущие выходные сохранится хорошая погода. Наиболее жаркими днями окажутся пятница и суббота. Температура превысит сентябрьскую норму на 5-6 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

«До конца недели сохранится замечательная погода. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу», — уточнил синоптик.

По его словам, днем воздух в столице прогреется до +22…+24 градусов, по области — до +25. В воскресенье будет около +20. Температуру Вильфанд назвал выше нормы на 5-6 градусов.

В начале недели Москву ждет похолодание до +16…+17 градусов, однако значения все равно для сентября довольно высокие. Норму они превышают на 2-3 градуса.

Погоду Вильфанд призвал не ассоциировать с бабьим летом и пообещал облачность. До конца сентября температура сохранится в пределах +15…+17. Местами возможны небольшие осадки.

Ранее синоптики заявили, что Москву ждет самое теплое бабье лето за последние 10 лет. Из-за разницы температур ночью и днем на дорогах возможен туман.