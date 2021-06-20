Московскому клубу Glastonberry пригрозили штрафом за несоблюдение социальной дистанции

Московскому клубу Glastonberry на 1-й Дубровской улице грозит штраф или временное закрытие в качестве наказания за массовое несоблюдение социальной дистанции. Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Зрители сидели на стульях, которые вплотную примыкали друг к другу, по три-четыре человека в ряду, сообщил «Интерфакс».

По словам Поповского, администрация клуба не приняла меры, необходимые для того, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Теперь заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если выяснится, что нанесен вред здоровью человека, сумма увеличится до миллиона рублей. Кроме того, по решению суда работу площадки могут приостановить на 90 суток.

Ранее клубу Gazgolder в Басманном районе Москвы пригрозили штрафом на сумму до одного миллиона рублей или приостановкой деятельности на 90 суток. Посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. А незадолго до этого управление Роспотребнадзора в Москве опечатало концертную площадку Adrenaline Stadium. Серьезных нарушений там не выявили, но один из посетителей отказался надевать маску и начал грубить охранникам.