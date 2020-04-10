Панда заскучала по посетителям в Московском зоопарке. Видео

Животные Московского зоопарка, закрытого до 1 мая на карантин из-за коронавируса, скучают по посетителям. По словам сотрудников, многие звери заметили недостаток внимания и с большим интересом наблюдают за каждым, кто проходит мимо.

Особенно непривычно уединение для горилл и орангутанов — человекообразные обезьяны любили общаться с посетителями.

Менее социальным животным тоже, кажется, чего-то не хватает. Большие панды стали подходить к каждому сотруднику зоопарка, который проходит мимо их территории.

В работе с животными, как сообщили в пресс-службе зоопарка, ничего не изменилось. Их кормят, как и раньше, а также следят за их здоровьем и проводят необходимые тренировки.

В других зоопарках панды, судя по всему, не так соскучились по зрителям. Из-за карантина в зоопарке Гонконга после 10 лет безуспешных попыток спарились две большие панды. Размножение этих животных в неволе — большая редкость.

В Берлинском зоопарке детеныши панды с любопытством изучают окружающий мир. Зрители следят за их жизнью в Instagram.