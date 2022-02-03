Рамзан Кадыров снял видео в Московском Кремле

Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный» опубликовал ролик, снятый главой республики Рамзаном Кадыровым в Кремле, где он накануне встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео прислал сам Рамзан Кадыров.

В 11-секундном ролике видны Спасская башня, Тайницкий сад, собор Василия Блаженного. «Красота», — заключает Рамзан Кадыров за кадром.

О состоявшейся рабочей встрече глав Российской Федерации и Чеченской Республики стало известно 3 февраля. По данным пресс-службы Кадырова, обсуждалась социально-экономическая ситуация в Чечне.

Рамзан Кадыров рассказал Владимиру Путину, что регион сохраняет темпы развития во время пандемии благодаря эффективным мерам, предпринимаемым под руководством президента РФ. Глава Чеченской Республики сообщил об устойчивом росте основных экономических показателей (объем инвестиций в основной капитал, выпуск сельскохозяйственной продукции, объемы промышленного производства). Успешно реализуются нацпроекты, на 8% снизилась безработица. На стадии реализации находится 618 инвестиционных проектов на общую сумму около 121 миллиарда рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест.