Московского ученого ударила молния. Он выжил, но навсегда забыл о случившемся

Ученый из Курчатовского института во время прогулки с семьей получил удар молнии. Они прошла сквозь него через пятку. Мужчина остался жив, но память об этом дне у него стерлась.

По данным «Московского комсомольца», после прогулки в Пушкинском городском округе ученый отделался легкими ожогами и кратковременной потерей памяти. Все могло закончиться гораздо хуже, но от тяжелого разряда 55-летнего мужчину спасла толстая резиновая подошва.

Вероятно, молния ударила в ЛЭП, которая стояла неподалеку от семьи. Ток прошел под землей и ударил в пятку. В результате ученый рухнул на землю в одно мгновение. Семья позвонила в скорую и МЧС. Однако к их прибытию пострадавший пришел в себя. Медики сделали кардиограмму, которая не показала никаких отклонений.

Но у ученого полностью стерлась память об этом дне. Как выяснилось, он не понимал, где находится, почему он здесь и что произошло. В больнице его держать не стали, доверив наблюдение близким. Небольшие ожоги, которые остались на пятке, было рекомендовано лечить в домашних условиях.