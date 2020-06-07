Московского депутата Елену Шувалову исключили из КПРФ

Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ большинством голосов. Она прошлой осенью провела круглый стол, в котором участники оскорбляли руководство фракции.

«Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, 10 человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их», — сказал РИА «Новости» член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

Зюганов добавил, что в будущем Шувалова может восстановить свое членство в партии.

Елена Шувалова в ноябре прошло года провела круглый стол на тему «Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными». Он должен был проходить в Мосгордуме, но руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку. Несмотря на это, Шувалова собрала людей у себя в кабинете.

На встрече депутаты от КПРФ негативно высказывались и оскорбляли руководство фракции, в частности призывали снять Зубрилина с руководства фракции.

Исключение из партии не означает, что Шувалова потеряет депутатский мандат в Мосгордуме.