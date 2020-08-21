Московского депутата арестовали по делу о мошенничестве

Суд выбрал меру пресечения для депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, которого обвинили в мошенничестве с премиями. Парламентарий проведет два месяца под домашним арестом.

Решение вынес Пресненский районный суд столицы. Шереметьева обвиняют в мошенничестве с премиями на сумму два миллиона рублей. Он арестован до 18 октября.

Столичный депутат, сообщило РИА «Новости», не признал свою вину. Шереметьев заявил, что обвинения основаны на заявлении его экс-помощницы. Якобы женщина решила отомстить парламентарию, когда ее саму уличили в мошенничестве и уволили.

Следствие считает, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно выписывал премии своему помощнику на суммы от 350 до 600 тысяч рублей и забирал деньги себе. Если Шереметьева признают виновным, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.

Нынешний помощник парламентария Никита Зайцев рассказал, что уголовное дело возбудили после того, как к правоохранителям обратилась ранее работавшая на Шереметьева Ирина Кузнецова. По его словам, женщина оклеветала Шереметьева.