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    22 декабря 2020, 18:27

    Московское время вернули в Волгограде

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе на московское время Волгоградской области. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Заслуженный юрист России Светлана Казаченок рассказала, что за это проголосовало большинство жителей региона, и в Москве учли их решение. Она назвала это «торжеством демократии».

    «Сразу хочу напомнить, что областная дума могла решить этот вопрос без мнения людей, все полномочия у нее для этого есть. Но опрос провели, и большинство высказалось за возвращение к московскому времени», — подчеркнула она.