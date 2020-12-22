Московское время вернули в Волгограде

Заслуженный юрист России Светлана Казаченок рассказала, что за это проголосовало большинство жителей региона, и в Москве учли их решение. Она назвала это «торжеством демократии».

«Сразу хочу напомнить, что областная дума могла решить этот вопрос без мнения людей, все полномочия у нее для этого есть. Но опрос провели, и большинство высказалось за возвращение к московскому времени», — подчеркнула она.