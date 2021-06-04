Московское правительство и «Главстрой» подписали на ПМЭФ договор о развитии района Кунцево

Компания «Главстрой» и правительство Москвы подписали на полях ПМЭФ договор о комплексном развитии территории в районе Кунцево по адресу: Молодогвардейская улица, владение 54. Это Западный административный округ столицы.

Это проект с объемом инвестиций на 100 миллиардов рублей. Договор подписали 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Общая площадь участка, о котором идет речь, составляет 16 гектаров. Компания «Главстрой» реализует проект в рамках городской программы «Индустриальные кварталы», курируемой Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Проект включает в себя строительство жилья и инфраструктуры, в том числе двух детских садов на 375 и 150 мест.

Кроме того, он влечет за собой создание почти 1,5 тысячи рабочих мест, благоустройство паркового комплекса и возведение жилья в рамках программы реновации.

На месте бывшей производственной территории в районе Кунцево появится многофункциональный городской кластер с жилой, социальной, общественной, коммерческой и рекреационной функциями.

Проект позволит полностью преобразить масштабную территорию и эффективно интегрировать ее в жизнь города. Об этом рассказал генеральный директор компании «Главстрой» Андрей Васильев.

Механизм комплексного развития при поддержке государства позволил преодолеть факторы, которые тормозили девелопмент бывших промышленных зон, таких как, например, Кунцево. Являясь владельцем большей части этой промзоны, мы предложили комплексное развитие территории с созданием рабочих мест, социальной инфраструктуры, парка Андрей Васильев.

Он добавил, что все это поможет сформировать комфортную городскую среду для жизни, работы и отдыха.

«Город поддержал инициативу, что дало нам возможность уже в 2021 году приступить к реализации этой перспективной для Москвы площадки», — добавил Васильев.

В настоящее время «Главстрой» осуществляет строительство ЖК Balance и ЖК «Береговой». Оба объекта входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории в Москве.

Всего в рамках двух комплексов предусмотрели возведение более миллиона квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры.