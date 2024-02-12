12 февраля 2024, 09:16
Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе
Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе
Управление рассмотрело жалобу ООО «ЧОО «Шторм – Ф» на действия Центра торгов при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране зданий и прилегающих территорий
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Согласно доводу жалобы Закупочной комиссией неправомерно осуществлена процедура рассмотрения и сопоставления заявок о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок и выдало Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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