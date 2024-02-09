Общество 09 февраля 2024, 09:08 Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Никомед Проф» за участие в картельном сговоре﻿

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Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Никомед Проф» за участие в картельном сговоре﻿

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Никомед Проф» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тыс. руб.

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Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Никомед» и ООО «Никомед Проф» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных МКУ «Красногорский центр торгов» и МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Реутов», предметами которых являлось оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников.

Управление признало ООО «Никомед Проф» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Справочно:

В соответствии с ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

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