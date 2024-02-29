Общество 29 февраля 2024, 09:50 Московское областное УФАС России оштрафовало АО «Военторг-Москва»﻿

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Московское областное УФАС России оштрафовало АО «Военторг-Москва»﻿

Московское областное УФАС России признало АО «Военторг-Москва» виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.31 КоАП

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Ранее АО «Военторг-Москва» установило и поддерживало монопольно высокие цены на реализацию продовольственных и непродовольственных товаров на территории режимных военных объектов Московской области с января по сентябрь 2022 года.

Московское областное УФАС России признало АО «Военторг-Москва» нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения Общества к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.31 КоАП.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении АО «Военторг-Москва» вынесено постановление о наложении штрафа в размере 387 500 рублей.

Справочно:

Согласно части 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта естественной монополии, действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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