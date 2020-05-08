Московское метро будет раздавать маски бесплатно. И вот как их получить

С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Маломобильные пассажиры и семьи с детьми в метро могут получить защитный набор бесплатно. Для этого им нужно заранее оставить заявку на сайте подземки.

«Для тех, кто пользуется социальной службой московского метро, мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры — с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми», — приводит слова главы столичного Дептранса Максима Ликсутова пресс-служба ведомства.

По его словам, всем, кто нуждается в масках для передвижения на метро, нужно будет заранее обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров.

C 12 мая в московском транспорте нужно будет ездить в маске и перчатках. За нарушение масочного режима сотрудники полиции будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Подмосковье так же переходит на масочный режим с 12 мая.