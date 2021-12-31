Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2022 года метро города Москвы вновь будет работать до самого утра. Это происходит в российской столице уже шестой год подряд. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд для всех жителей и гостей города будет полностью бесплатным.

Кроме того, будет удобнее добраться до места назначения и на личном транспорте. Московские центральные диаметры также продлят работу — правда, только до 02:30. Для тех, кто ровно в полночь окажется в метро, в поездах и на эскалаторах будут транслировать новогоднее обращение российского президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В усиленном режиме будет работать и наземный транспорт. На 157 маршрутах столицы он будет ходить дольше обычного. 66 городских маршрутов продлят на всю ночь, еще 91 — до 03:30 ночи. Тот транспорт, который и так ходит ночью в Москве, продолжит свою работу в обычном режиме, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что таксисты в Москве пообещали не повышать цены в новогоднюю ночь. Хотя погодные условия будут не самые простые для транспорта — в столице начался снегопад, который продлится всю ночь.