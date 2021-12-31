Московское метро будет работать в Новый год до утра

В новогоднюю ночь метро Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до самого утра. Такое происходит уже шестой год подряд, сообщило РИА «Новости».

Московские центральные диаметры будут перевозить пассажиров до 02:30. Усиленный режим работы также введут на 157 маршрутах города. Из них на 66 проезд будет осуществляться всю ночь, на 91 — до 03:30. Существующие ночные маршруты продолжат работать в обычном для себя режиме.

Проезд на метро МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Для всех, кто встретит новогоднюю полночь в пути, на 17 тысячах экранов в поездах и на эскалаторах метров будут транслироваться поздравления главы государства и мэра столицы. Также поздравления можно увидеть на 185 дорожных экранах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военнослужащим в канун Нового года. Он отметил, что с этим праздником многие связывают особые надежды.