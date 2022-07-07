Московское кафе заподозрили в сборе средств для ВСУ. Оно заявило, что помогает животным

Московское кафе La Virgen Taqueria уличили в сборе средств для ВСУ. Запущенная им акция вызвала общественный резонанс, однако само заведение сослалось на взлом аккаунта и опровергло причастность к подобной деятельности.

Музыкант Аким Апачев в своем Telegram-канале обратил внимание на пост о помощи украинским волонтерам, размещенный в аккаунте кафе.

«Все бы ничего, если бы эти волонтеры (Kyiv Angels — прим. ред.) помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют», — подчеркнул он, заметив, что подобное мероприятие анонсировали в самом центре столицы.

Публикация La Virgen Taqueria обратила внимание не только на организатора благотворительного сбора, но и на другой проект владельцев кафе — бар Underdog.

Ситуацией заинтересовался ведущий и журналист Владимир Соловьев, который задался вопросом, почему причастные к сбору средств люди еще не арестованы.

Позже администрация La Virgen Taqueria в соцсетях заявила о взломе аккаунта. Кафе, отметило его руководство, не имеет отношения к сбору средств для украинских военных и всегда направляло пожертвования животным из приюта «Твое собачье дело».