Общество 08 декабря 2023, 11:57 «Московское чаепитие» стартовало в столице Сергунина: стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие» Сайт мэра и правительства Москвы

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Культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие» стартовала в столице. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Организаторы мероприятия пригласили москвичей посетить ярмарки, присоединиться к мастер-классам, насладиться концертами и отправиться на экскурсии.

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С 14 декабря на Тверской площади начнутся выступления этнографических коллективов, открытые занятия по освоению танцевальных движений XVIII–XIX веков.

С 15 декабря здесь также пройдут театральные представления. Кроме того, посетителей ждет выставка раритетных самоваров.

На новогодней ярмарке уже можно купить оригинальные сувениры и подарки: эксклюзивное фарфоровую чайную посуду, чай ручной работы в эстетичных крафт-упаковках и варенье. К середине декабря ассортимент пополнится шерстяными аксессуарами, термокружками, свечами и прочими товарами от местных мастеров, участвующих в проекте «Сделано в Москве».

На Тверской площади открыли туристический информационный пункт, где можно получить помощь в планировании городских маршрутов. Также в 15 усадьбах, принимающих участие в фестивале «Усадьбы Москвы», начнут функционировать передвижные чайные станции.

Подробную программу фестиваля «Московское чаепитие» можно найти на сервисе Russpass.

Ранее жителей столицы пригласили на фестиваль «Молодежь Москвы».