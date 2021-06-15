Московским вузам посоветовали перейти на удаленку

Министерство науки и высшего образования рекомендовало столичным вузам перейти на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В документе указано, что подведомственные министерству вузы вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе организовать летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию с использованием дистанционных образовательных технологий.

«Рекомендовать учредителям организаций, <…> расположенных в Москве, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом», — говорится в документе об неподведомственных вузах.

Также вузам следует проследить за выполнением сотрудниками антиковидных требований Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. С13 июня работодателям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 65 лет.