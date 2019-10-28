Московским водителям посоветовали срочно менять резину

Зима придет в столицу уже на этой неделе. В ближайшие дни возможны первые заморозки, в связи с чем в Гидрометцентре призвали столичных автомобилистов позаботиться о безопасности заранее и поменять резину.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину, уже в понедельник, 28 октября, температура понизится сразу на восемь и более градусов.

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Днем в Москве будет не выше +8 градусов, по области до +9 градусов, пройдут небольшие дожди. 29 октября похолодание продолжится, на смену дождю придет мокрый снег, а ночью ударят первые морозы.

Ночью 30 октября будет до -4 градусов. Днем воздух максимально прогреется до отметки +3 градуса. 31 октября, местами небольшой снег, ночью до -6 градусов, днем от -3 градусов до +2 градусов.

На дорогах столичного региона возможно образование гололедицы — особенно в ночные и утренние часы. В Гидрометцентре не исключают образование льда на дорогах и днем на этой неделе. Именно поэтому синоптики советуют срочно поменять летние покрышки на зимние.