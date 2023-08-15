Общество 15 августа 2023, 11:41 Московским ученым помогут монетизировать разработки Московский инновационный кластер поможет столичным ученым монетизировать разработки Сайт мэра и правительства Москвы

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Ученые и образовательные организации Москвы смогут коммерциализировать свои разработки. Об этом рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписали договор, который облегчит ученым ввод продукта на рынок.

Высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты разрабатывают уникальные технологии, однако не всегда вовлекают их в коммерческий оборот. Мы решили исправить эту ситуацию и разработали комплексный набор инструментов — от сервиса для добровольной регистрации авторских прав до патентной упаковки. Алексей Фурсин

Таким образом, ученые смогут быстро и удобно оформить все необходимые документы и провести оценку стоимости своих разработок, а после — разместить их на цифровых платформах.

Это позволит им получать доход от продажи интеллектуальной собственности, а также привлекать инвестиции на основе оценки ее рыночной стоимости. В Сети уже зарегистрировали более 2,6 миллиона подобных объектов.

«Московская техническая школа» также подготовила курс по организационно-экономической поддержке разработок.