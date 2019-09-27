Московским школьникам запретили ходить в туалет во время урока

Ученикам московской школы № 1799 на Полянке приказали терпеть, если даже очень хочется в туалет, до перемены. Распоряжение издал местный методист. Теперь его накажут.

«В целях сохранения учебного процесса в ШО-3 по адресу: Бродников переулок, № 3, приказываю запретить отпускать обучающихся во время уроков из кабинетов (для посещения туалетных комнат предназначены перемены). Факты выпуска обучающихся считать нарушением правил внутреннего трудового распорядка и в случае их выявления применять к виновным меры дисциплинарного взыскания», — сказано в тексте распоряжения, датированного 24 сентября.

Документ в итоге попал в сеть. Разгорелся скандал. Выяснилось, что этим приказом в школе решили бороться с курением в туалетах — старшеклассники там прятались во время уроков и втихаря дымили. С методистом, которая издала скандальное распоряжение, школа была вынуждена разорвать контракт. Это «360» подтвердила директор образовательного учреждения Татьяна Сычева.

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«Действия методиста носят неправомерный характер. По этому факту мы провели служебное расследование», — рассказала директор.

По ее словам, сотрудник школы превысила свои полномочия. Директор подчеркнула, что введение запрета на посещение туалета во время урока — исключительно инициатива уволенного уже методиста и администрация школы не имеет к ней ни малейшего отношения.