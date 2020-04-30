Московским школьникам выдали консервы с рыбой и червями

В нескольких московских школах ученикам выдали рыбные консервы. Помимо рыбы, в них были еще и черви.

Об этом Telegram-канал «Подъем». Родители учеников рассказали, что подобные консервы попали в школы № 626 и № 1161, находящиеся на юго-западе Москвы. А также в несколько детских садов.

«Как нам объяснили, партия паленая была: на банке не выдавлен номер, а напечатан, легко стирается. Уже среагировали школы, говорят, будут менять», — рассказал один из родителей.

Согласно данным Telegram-канала Readovka, некачественные консервы еще поступили в школу № 1206.

«360» связался с этими образовательными учреждения. Они отказались комментировать произошедшее.

Ранее малоимущим семьям в Карелии выдали специфический продуктовый набор. Он состоял из пяти — шести картофелин, двух сосисок, маргарина, 500 граммов сахара и килограмма муки и рассчитывался двухнедельное питание.