Московским школам разрешили не пускать родителей на новогодние елки из-за пандемии

Праздничные предновогодние концерты и утренники начинаются в столичных образовательных организациях. В пресс-службе Департамента образования Москвы в беседе с «ФедералПресс» напомнили о важности соблюдения всех требований безопасности из-за пандемии коронавируса.

«Мы понимаем, что родители хотят разделить со своими детьми минуты радости, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет нам вернуться к привычному формату празднования Нового года», — сказали в пресс-службе.

В 2020 году из-за ситуации с ковидом родителям запретили посещать праздничные мероприятия. Сейчас московским школам рекомендуют по возможности провести утренники в честь Нового года и разрешить родителям прийти на детский праздник. Но забывать об эпидемической ситуации нельзя. А в школах она может отличаться. Каждое учебное заведение самостоятельно решает вопросы о проведении праздника, а также приглашении на него родителей.

В пресс-службе подчеркнули, что важно помнить о соблюдении требований безопасности. Если школа может провести утренник, то родители смогут быть на мероприятии, предъявив QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании или предоставив отрицательный результат ПЦР-теста.

В департаменте призвали родителей с пониманием отнестись к принимаемым антиковидным мерам.

Российские школьники после новогодних праздников вернутся на очный формат обучения. Дистанционный формат возможен только в связи с эпидемической ситуацией, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На сегодня, как отметил министр, нет смысла продлевать каникулы или оставлять детей на удаленке.