Московским ресторанам предрекли закрытие из-за новых ограничений

Новые ограничения со стороны московской мэрии негативно скажутся на работе заведений общественного питания. С 28 июня зайти в ресторан смогут только защищенные от ковида посетители, предъявившие QR-код.

Как пояснил в беседе с «360» омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, на сегодняшний день количество привитых людей очень невелико, а значит, и количество клиентов уменьшится.

«Рестораны не смогут работать в такой ситуации. Многим будет тяжело — и они закроются. Это отразится на всем ресторанном бизнесе, потому что людей привитых слишком мало, чтобы рестораны пускали только QR-кодами. Какую-то технологию дадут, но технически рестораны не потянут», — заявил Миронов.

Он отметил, что сейчас сотрудники заведений общественного питания Москвы массово проходят вакцинацию от коронавируса.

Сергей Собянин объявил, что с 28 июня все заведения общественного питания будут доступны только для посетителей, прошедших вакцинацию, переболевших коронавирусной инфекцией в течение полугода или сдавших отрицательный тест ПЦР в лаборатории, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

Зайти в ресторан посетитель сможет только по специальному QR-коду, который может получить при помощи электронной медицинской карты, на сайтах mos.ru, ЕМИАС. ИНФО, или портале госуслуг. Также получить QR-код можно в регистратуре городской поликлиники.

Собянин подчеркнул, что кафе и рестораны, которые не подключатся к системе QR-кодов, смогут работать только навынос или доставку.